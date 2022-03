Belg koopt jaarlijks al voor 1.445 euro online

Zowat een vijfde van de uitgaven die Belgen doen, ging vorig jaar naar de online aankoop van games, kleren of entertainment. Dat is 18 procent of 250 euro meer dan in 2020. Alleen de dienstensector blijft nog ver achter.

2021 was een recordjaar voor de e-commerce in ons land. Na een algemene daling in 2020 vanwege de coronapandemie, steeg de onlineverkoop in ons land vorig jaar met liefst 18 procent naar liefst 12,1 miljard euro. Wat concreet betekent dat de e-commerce in België opnieuw aanknoopt met het gestage groeipatroon van voor de coronapandemie. Want ook in vergelijking met 2019 liggen de cijfers van vorig jaar 6 procent hoger.

Gemiddeld twintig aankopen per jaar

Gemiddeld kocht de Belg het afgelopen jaar gemiddeld twintig keer online, goed voor een bedrag van 1.445 euro, zo’n 250 euro meer dan in 2020. Het aantal online aankopen spurtte vorig jaar zelfs naar 168 miljoen, dat is 35 procent meer dan in 2020. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door GfK in opdracht van BeCommerce, met de steun van bpost, Adyen en de Nationale Loterij.

Ondanks dat winkels vaker open waren dan in 2020, werden er in 2021 nog meer producten online gekocht dan in 2020. Vooral de categorieën kleren (20 procent van de totale online aankopen in het vierde kwartaal van 2021), games (19 procent) en entertainment (10 procent) deden het goed in 2021. ‘Dat is goed nieuws voor de Belgische economie. We zien namelijk dat juist die categorieën de lokale e-commerce stimuleren’, voegt Sofie Geeroms toe.

Online verzekeringen ontploffen in Wallonië

Alleen de dienstensector moest vanwege de coronapandemie noodgedwongen achterblijven. Daar bleef het niveau van de online-uitgaven steken op een derde minder dan in 2019. ‘We gaven in 2021 dan wel opnieuw meer uit aan tickets voor events, pretparken en vluchten, toch is er nog een lange weg af te leggen om het niveau van 2019 te halen. Desalniettemin zien wij hoopgevende cijfers voor 2022’, benadrukt Geeroms. ‘Dit jaar zullen we allicht kunnen uitkijken naar een échte zomer van vrijheid met festivals en intercontinentale reizen’.

Opvallend is tenslotte ook dat in het vierde kwartaal van 2021 in België online veel meer werd uitgegeven aan verzekeringen in vergelijking met andere jaren. In Wallonië was de categorie verzekeringen zelfs de grootste stijger, met wel 73 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2020. Daar zal de wateroverlast van deze zomer in Wallonië wellicht wel voor iets tussenzitten.