Madeleine Albright, de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken van de VS, is overleden

De allereerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken in de VS, Madeleine Albright, is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Albright werd 84 jaar.

Albright werd geboren in Tsjechoslovakije en ontvluchtte dat land tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van 1993 tot 1997 was ze de Amerikaanse ambassadeur in de Verenigde Naties, en in 1997 werd ze de allereerste vrouwelijke buitenlandminister in de VS. In die functie zou ze een erg belangrijke rol vervullen in de regering van president Bill Clinton. In de laatste jaren van haar leven groeide ze zelfs uit tot een feministisch icoon.

