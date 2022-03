Om zich te kunnen beschermen tegen een chemische of nucleaire aanval gaat de Navo Oekraïne materiaal leveren. Het militaire bondgenootschap zal ook vier extra bataljons stationeren aan zijn oostflank.

Voor de tweede keer in minder dan een jaar komt de Amerikaanse president, Joe Biden, naar Brussel. Ook in juni vorig jaar nam hij deel aan de Navo-top. Toen was de militaire alliantie aan het bekomen ...