Merlier toont zich in millimetersprint de snelste in Brugge-De Panne

Tim Merlier (Alpecin-Fenix) heeft Brugge-De Panne op zijn naam geschreven. Na een rustig wedstrijdverloop, eindigde de koers op een nerveuze massasprint. Merlier haalde het daarin nipt van de Nederlander Dylan Groenewegen (BikeExchange) en Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic). Voor Merlier was het al de derde overwinning van het jaar.

Hoe kwam de zege tot stand?

Na de Omloop het Nieuwsblad, gewonnen door Wout van Aert, streek de wielerwereld woensdag neer in West-Vlaanderen voor Brugge-De Panne, de tweede WorldTourwedstrijd op Belgische bodem. Vooraf maakte het peloton zich op voor een sprintfestival en omdat er door een gebrek aan wind geen waaiers gevormd werden, draaide het daar ook op uit.

Helemaal in het begin van de wedstrijd hadden we wel de obligate ontsnapping gekregen: de koers was nauwelijks op gang gefloten of drie renners vertrokken voor die lange vlucht. Dimitri Peyskens (Bingoal Pauwels Sauces WB), Jens Reynders (Sport Vlaanderen - Baloise) en Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizanè) kregen in pakweg tien kilometer al meteen vijf minuten voorsprong.

In het peloton sloegen de sprintersploegen echter de handen in mekaar en zo werden de vluchters ruim op tijd gegrepen en kregen we de voorspelde sprint. De strijd om de plekjes voorin in de straten van De Panne zorgde voor nervositeit en een valpartij van Pascal Ackermann (UAE Team Emirates). Het werd een ontregelde spurt, met Merlier en Groenewegen zij aan zij. De Belg haalde het uiteindelijk met enkele millimeters, bleek uit de fotofinish. Bouhanni, die nog knap kwam opzetten, werd derde. Cavendish liet de spurt al lopen nog voor de laatste honderd meter.

Wat deden de Belgen?

Twee landgenoten probeerden het onmogelijke en hoopten stand te houden in een vroege vlucht van drie. De 23-jarige Jens Reynders en de zeven jaar oudere Dimitri Peynskens deden hun uiterste best, maar tegen een peloton waarin nagenoeg iedere ploeg een topsprinter mee had, maakten ze geen schijn van kans.

Julien Vermote en Iljo Keisse sleurden nagenoeg de hele dag aan kop van het peloton. Beiden bewezen ze nog steeds van goudwaarde te zijn voor hun ploeg en over twee van de grootste motoren van het hele peloton te beschikken.

Verder nog iets dat u moet weten?

Heel wat renners maakten in de Minerva Classic Brugge-De Panne hun comeback na ziekte. Onder andere Jasper Stuyven (Trek Segafredo) en Jordi Meeus (BORA-Hansgrohe) moesten bijvoorbeeld een streep trekken door het Italiaanse wielermonument Milaan-Sanremo, maar waren er nu wel weer bij. Mikkel Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl) maakte dan weer de omgekeerde beweging. Hij werd nog 38ste in La Primavera, maar moest woensdagochtend in extremis afhaken wegens een milde ontsteking aan de luchtwegen.

Eén dag na de mannen rijden ook de vrouwen hun editie van Brugge-De Panne op nagenoeg dezelfde omloop als de mannen. Ook de elite dames moeten dus De Moeren twee keer bedwingen tijdens de Exterioo Women’s Classic Brugge De Panne. Met onder anderen Belgisch kampioen Lotte Kopecky, wereldkampioen Elisa Balsamo, de winnares van vorig jaar Grace Brown, multitalent Elynor Backstedt, winnares van Le Samyn des Dames Emma Bjerg en de snelste vrouw van het moment Lorena Wiebes oogt de deelnemerslijst meer dan fraai. Dat het prijzengeld voor de Minerva Classic Brugge-De Panne en dat van de Exterioo women’s Classic Brugge-De Panne dit jaar voor het eerst gelijk zijn, kunnen we alleen maar toejuichen.

Uitslag Minerva Classic Brugge-De Panne

1. Tim Merlier (BEL)

2. Dylan Groenewegen (NED)

3. Nacer Bouhanni (FRA)

4. Max Walscheid (GER)

5. Olav Kooij (NED)

6. Arnaud Démare (FRA)

7. Simone Consonni (ITA)

8. Arnaud De Lie (BEL)

9. Jasper Stuyven (BEL)

10. Heinrich Haussler (AUS)