Stagiair schuldig aan seksueel misbruik van 26 kleuters

In Brussel is een leraar veroordeeld voor het seksueel misbruik van meer dan twintig kleuters. De man kreeg een straf van 40 maanden met uitstel onder voorwaarden opgelegd.

De man zou na zijn arrestatie de feiten bekend hebben. Het Brusselse parket eiste vorige maand vier jaar cel tegen de man, maar de verdediging pleitte voor een voorwaardelijke straf.

De rechtbank ging daar op in en veroordeelde de beklaagde vandaag tot 40 maanden cel met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich onder meer laten begeleiden.

De man was stagiair-leerkracht in de periode 2017-2019 in een school in de Henegouwse Frasnes-lez-Anvaing en in Sint-Jans-Molenbeek in Brussel. Na verschillende klachten werd er een onderzoek geopend. Daaruit bleek dat de man 26 kinderen seksueel misbruikt had. Het zou telkens gaan om jongens van 5 tot 6 jaar. Wanneer de kinderen hem vroegen om naar de wc te gaan, zou de leerkracht hen vergezeld hebben waarna ze in de toiletten werden misbruikt.