Zwarte doos van neergestort Chinees vliegtuig teruggevonden

De vluchtrecorder van de cockpit uit de Boeing 737-800 die maandag neerstortte in het zuiden van China, is gelokaliseerd. De gegevens in de zwarte doos bieden mogelijk inzicht in de oorzaak van de crash.

Chinese hulpverleners hebben een van de twee zwarte dozen teruggevonden van het Chinese Eastern Airlines-vliegtuig dat eerder deze week neerstortte met 132 mensen aan boord. Het zou gaan om een opname uit de cockpit van het vliegtuig, volgens de Civil Aviation Administration of China (CAAC). Vlucht MU5735 was maandag onderweg van de zuidwestelijke stad Kunming naar Guangzhou, toen de Boeing 737-800 plots vanop kruishoogte loodrecht naar beneden stortte, op het moment dat het de daling voor de landing had moeten inzetten.

• Vliegtuig met 133 inzittenden neergestort in zuidwesten van China

De oorzaak van de crash moet nog worden vastgesteld. Het grootste deel van het vliegtuig lijkt te zijn gedesintegreerd bij de impact, maar er zijn enkele brokstukken en menselijke resten gevonden. ‘Uit een eerste inspectie bleek dat de buitenkant van de recorder ernstig beschadigd is, maar de opslageenheden lijken relatief compleet’, zei CAAC-functionaris Zhu Tao. De zwarte doos wordt naar een instelling in Peking gebracht, zodat die gedecodeerd kan worden. Hoelang die ontcijfering duurt, hangt af van de schade die de doos heeft opgelopen. Dat is momenteel moeilijk in te schatten.

Op beelden van de Chinese staatstelevisie CCTV is te zien hoe een reddingswerker een ‘zwarte doos’ in zijn handen houdt. Foto: ap

Volgens luchtvaartautoriteiten voldeed het vliegtuig voor het opsteeg aan de luchtwaardigheidsnormen, maar reageerde het tijdens zijn afdaling niet op herhaalde oproepen. Ook lieten ze weten dat alle drie de piloten – één meer dan normaal vereist op een 737 – in goede gezondheid verkeerden. De kapitein, die sinds januari 2018 bij Eastern Airlines werkt, had 6.709 uur vliegervaring, terwijl de eerste en tweede officier respectievelijk 31.769 uur en 556 uur op hun naam hadden staan. ‘Zover we weten waren de prestaties van de drie piloten goed en was hun gezinsleven relatief harmonieus’, aldus een functionaris bij China Eastern.

Moeizame zoektocht

De zware regenval in het zuiden van China op woensdag belemmerde de zoektocht naar het wrakstuk, de slachtoffers en de zwarte dozen. Tientallen familieleden verzamelden zich woensdag in kleine groepjes bij de zwaarbeveiligde controlepost die naar de locatie in het Teng-district in de Zuid-Chinese Guangxi-regio leidt. Zij wachten op antwoorden over hun familieleden. Er wordt niet verwacht dat er slachtoffers levend teruggevonden zullen worden.

CAAC startte een grootschalige inspectie van de sector, waarbij alle regionale luchtverkeersleidingscentra, luchtvaartmaatschappijen en vliegopleidingsinstituten worden gecontroleerd om de ‘absolute’ veiligheid te garanderen.