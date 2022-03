Minister van Energie en Klimaat Zuhal Demir (N-VA) volgde woensdag de commissievergadering van thuis. Ze gaf onder meer toelichting over het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst en beantwoordde vragen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers over energie en klimaat. Haar vierjarige dochter Rozanna besloot de online vergadering even mee te volgen.

Het is niet de eerste keer dat de Vlaamse minister onverwacht bezoek kreeg tijdens een online meeting. In 2020 werd ze verrast door haar man in badjas.