Knappe prestatie ondanks blessure: Loena Hendrickx tweede na korte kür op WK in Montpellier

Een lichtgeblesseerde Loena Hendrickx is woensdag begonnen aan haar WK kunstschaatsen in het Franse Montpellier. De Belgische behaalde op de korte kür een score van 75, goed voor een tweede plaats. De Japanse Kaori Sakamoto staat met een score van 80.32 aan de leiding na de korte kür.

Hendrickx liep twee weken geleden een scheurtje in de lies op toen ze op training viel. Na die blessure kon ze pas vier dagen trainen en toen vertrok ze naar Montpellier. Op de training een dag voor haar korte kür kon ze zelfs niet voluit gaan. Al was daar woensdag weinig van te merken.

De 22-jarige Hendrickx, die als laatste in actie kwam, kreeg voor haar oefening op de tonen van Caruso gezongen door Lara Fabian 75,00 punten. Haar pr, dat ze in januari neerzette op het EK in Tallinn, bedraagt 76,25 punten.

Foto: REUTERS

De 21-jarige Kaori Sakamoto, winnares van olympisch brons in Peking, zette met 80,32 de topscore neer voor Hendrickx, de Amerikaanse Mariah Bell (72,55 punten) en de Koreaanse Young You (72,08 punten).

De top 24 van de 33 deelneemsters stootte door naar de vrije kür. Die wordt vrijdagavond (18u-21u55) afgewerkt. Dan kennen we de opvolgster van Anna Shcherbakova. De Russin, ook olympisch kampioene, is er in Montpellier niet bij door de schorsing van Rusland na de invasie in Oekraïne.

Vorig jaar werd Hendrickx in het Zweedse Stockholm vijfde, haar beste resultaat tot dusver op een wereldkampioenschap. Tijdens de Olympische Winterspelen vorige maand in Peking schaatste ze naar een achtste plaats. Op het EK in januari in het Estse Tallinn werd ze vierde achter drie Russinnen.