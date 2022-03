ACV Puls hekelt ‘slaafs volgen e-commerce lobby door regering’

De vakbond ACV Puls zegt dat nu al blijkt dat het overleg in de Nationale Arbeidsraad (NAR) over nachtwerk in de e-commerce een maat voor niets dreigt te worden.

‘We zijn sterk ongerust over het lot van medewerkers in de handelssector’, zegt Kristel Van Damme, algemeen coördinator detailhandel bij de vakbond ACV Puls. ‘Het is duidelijk dat de regering slaafs blijft ingaan op de wensdroom van de e-commerce lobby om nachtarbeid eenzijdig, zonder enig overleg, gedurende 18 maanden te kunnen opleggen aan de werknemers’, hekelt de Christelijke vakbond.

Gisterenavond vond het eerste overleg daaromtrent plaats. Het kabinet van minister van Economie Dermagne (PS) gaf in de Nationale Arbeidsraad (NAR) voor het eerst toelichting over het wetsontwerp rond nachtarbeid in de e-commerce. Dit ter voorbereiding van het NAR-advies over dit ontwerp.

20 uur

Van Damme zegt te vrezen dat het tot een verdeeld advies komt waarop parlement en regering verder gaan met de plannen de wet aan te passen. De vakbonden zijn een tegenstander van nachtwerk. In België worden werkzaamheden vanaf 20 uur ’s avonds al gekwalificeerd als nachtarbeid.

In België is nachtwerk verboden, behoudens uitzonderingen. De regering zegt ‘laatavondwerk’ tot middernacht mogelijk te willen maken. ‘Nachtwerk is schadelijk voor de gezondheid. Wie moet werken tot middernacht ligt niet om 12 uur ’s nachts al in bed’, luidt het in een persbericht van ACV Puls.

Het voornemen van de regering om bedrijven toe te laten gedurende maximaal 18 maanden laatavondwerk in te voeren zonder akkoord van een vakbond, is een doorn in het oog van de bonden. ‘We vragen deftig overleg hierover want dit heeft een belangrijke impact op het leven van de mensen’, zegt Van Damme.

Volgens haar is het niet de schuld van de vakbonden dat België inzake e-commerce achterblijft tegenover de buurlanden. ‘Nachtwerk kon al mits akkoorden met de bonden maar we stellen vast dat vrij weinig bedrijven daarop aandrongen. We hebben met Colruyt bijvoorbeeld daarover een cao afgesloten maar er is geen brede vraag.’

Prijskaartje

Aan zo’n akkoord zit in regel ook een prijskaartje. Maar volgens ACV Puls is dat niet de reden maar hebben de werkgevers in de handel zelf het potentieel van e-commerce onderschat en strategische kansen laten liggen.

ACV Puls is hoe dan ook geen voorstander van e-commerce. Gevreesd wordt dat ‘de deregulering van de e-commerce een negatieve impact zal hebben op de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de klassieke detailhandel’. De druk om de werktijden te verlengen, atypische werktijden in te voeren (avond- en weekendwerk) zou toenemen om de leveringen vanuit de fysieke magazijnen van de handelaars te organiseren.

De distributiesector heeft door een gebrek aan strategisch vermogen en innovatiekracht, veel te laat heeft beseft wat het potentieel is van de e-commerce. En heeft daardoor de trein onherroepelijk gemist.

Vrijwillig

Comeos, de werkgevers in de handel, wijzen erop dat het niet om nachtwerk gaat maar om ‘avondwerk’. En dit zowel voor voedingswinkels als voor niet-voeding.

‘Nu al zien we dat verschillende winkels vanuit Nederland beleverd worden. Ofwel passen we ons aan in België ofwel gaan er meer jobs verloren gaan’, reageert Hans Cardyn, woordvoerder van Comeos die erop wijst dat er in de bedrijven zal overlegd worden.

‘Het is met vrijwillige werknemers die er zelf voor mogen kiezen en na 18 maanden komt er evaluatie samen met de vakbonden’, zegt Cardyn. ‘We leven overigens in België niet op een eiland, in de ons omringende landen heb je veel meer mensen die op a-typische uren werken, nochtans heb je daar niet meer problemen daardoor, integendeel daar zijn zelfs meer mensen aan het werk.’