Ex-directeur woonzorgcentrum Park Lane stal van bewoners voor gokverslaving

Het openbaar ministerie heeft woensdag acht maanden cel met uitstel gevorderd voor Jelle L. (37), de ex-directeur van woonzorgcentrum Park Lane aan de Van Eycklei in Antwerpen. Hij stal geld van bewoners om zijn gokverslaving te financieren.

De beklaagde werkte sinds mei 2019 in het woonzorgcentrum. Op 6 oktober 2020 ontving de regionale directie een klacht van de familie van een bewoner, omdat Jelle L. 10.000 euro van hem had willen lenen. De beklaagde werd met de klacht geconfronteerd en bekende dat hij geld had gevraagd, waarna hij ontslagen werd. Er kwamen daarna nog meer feiten aan het licht, waarna het woonzorgcentrum en Orpea Belgium – de groep waartoe Park Lane behoort – een klacht met burgerlijke partijstelling indienden.

Jelle L. bleek aan een gokverslaving te lijden. Hij had 15.000 euro vergokt met de bankkaart van een bewoonster, wier financiën hij regelde. Toen haar bank hem contacteerde over verdachte verrichtingen, ging hij bij een andere bewoner 26.000 euro lenen om de vrouw terug te betalen. De ex-directeur zou ook een enveloppe met cash geld van een bewoner en geld van de bar uit de kluis hebben gestolen.

Volgens de burgerlijke partijen liet hij ook zijn vriendin en een medewerker met relatieproblemen gratis verblijven in leegstaande kamers van Park Lane, maar voor die feiten werd hij niet verwezen. Het woonzorgcentrum en Orpea Belgium eisen duizenden euro’s aan schadevergoedingen.

De beklaagde werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden en leefde die ook goed na. Gelet op zijn gunstig strafblad vorderde de procureur acht maanden cel en 800 euro boete, beide met uitstel.

Zijn advocaat voerde geen betwisting over de ‘leningen’ van 10.000 euro en 26.000 euro. ‘Dat eerste bedrag werd terugbetaald met geld van een andere bewoner en ook dat tweede bedrag is hij nu volop aan het terugbetalen.’

Jelle L. ontkende wel dat hij het geld van de bar en de enveloppe met cash geld had weggenomen. Zijn advocaat vertelde de rechtbank dat boven de kluis een kleefbriefje met de code hing en dat iedereen die in zijn kantoor kwam dat kon zien. Jelle L. was dus niet de enige die in de kluis kon. Hij vroeg de rechtbank om een probatieopschorting op te leggen. ‘Ik heb fouten gemaakt en ik weet dat ik veel mensen heb gekwetst. Het kan contradictorisch klinken, maar buiten de feiten heb ik altijd in het welzijn van de bewoners gehandeld’, zei Jelle L.

Vonnis op 27 april.