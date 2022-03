Geen kernuitstap, geen voorzitter: Groen in nood?

Groen-voorzitter Meyrem Almaci houdt het na acht jaar voor bekeken. Wat moet er nu gebeuren met de partij?





De timing is op z’n minst opmerkelijk te noemen. Vorig weekend verdedigde Almaci het uitstel van de kernuitstap nog met hand en tand, nu lijkt het alsof de partij toch te veel moeite had met het akkoord. Chef politiek Jan-Frederik Abbeloos analyseert de exit.

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts:

download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Jan-Frederik Abbeloos | Presentatie en eindredactie Alexander Lippeveld | Redactie Sophie Faict, Bart Dobbelaere | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.