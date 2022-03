Beke kondigt model voor medische screening Oekraïense vluchtelingen aan

Omdat de medische screening op infectieziekten en vaccinaties bij Oekraïense vluchtelingen niet via de courante kanalen verloopt, voorziet Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) een aparte aanpak.

‘We zetten een model op waarbij er decentraal acties worden georganiseerd’, kondigt minister Beke aan. Omdat de Oekraïense vluchtelingen de gewone procedure niet volgen en dus ook de medische screening van Fedasil ontlopen, gooit de minister het over een andere boeg. Ze moeten wel hetzelfde aanbod krijgen als andere vluchtelingen, vindt de minister.

Lage vaccinatiegraad

De vaccinatiegraad voor nagenoeg alle infectieziekten ligt laag bij Oekraïeners. Zo kampt het land bijvoorbeeld nog met bepaalde infectieziektes die hier al verdwenen zijn, waaronder tuberculose. Ook qua coronaprikken kan Oekraïne geen goede cijfers voorleggen. Beke wil daarom het vaccin aanbieden aan Oekraïense vluchtelingen. Ook prikken tegen de mazelen en tetanus maken deel uit van het pakket aan vaccins die de minister wil aanbieden. ‘Als ze geen bewijs van vaccinatie hebben, wordt hen een volledige vaccinatie op basis van hun leeftijd aangeboden’, kondigt het kabinet van Beke aan.

‘In samenwerking met de huisartsenkringen zullen we de Oekraïense vluchtelingen een aanbod van preventieve medische zorg en vaccinatie kunnen bieden’, belooft Beke. Lokale besturen en huisartsen kunnen samen afspraken maken over de concrete uitwerking van dat preventieve gezondheidsaanbod. Minister Beke voorziet de nodige financiering aan de huisartsenkringen in functie van de bereikte vluchtelingen binnen hun werkingsgebied voor de tuberculosescreening en vaccinaties. Er wordt gewerkt met een forfaitair bedrag.