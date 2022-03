Meer dan 60.000 handtekeningen om vermeende minnares van Poetin Zwitserland uit te zetten

Initiatiefnemers uit Oekraïne, Rusland, Wit-Rusland en meer dan 60.000 sympathisanten zien de vermeende vriendin van Poetin, Alina Kabaeva, liever vertrekken uit Zwitserland. Het land heeft geen weet van haar verblijf, maar onderzoekt de zaak.

‘Verenig de Führer met zijn Eva Braun.’ Met felle bewoordingen roepen de initiatiefnemers de Zwitserse regering op om Kabaeva uit het land te zetten. Met DerFührer verwijzen ze naar Adolf Hitler en diens vrouw Eva Braun. De bezielers van de petitie noemen Kabaeva ‘medeplichtig’ aan wat in Oekraïne gebeurt en menen dat een verblijfsvergunning in Zwitserland daarom ongepast is.

Kabaeva is lid van Poetins politieke partij ‘Verenigd Rusland’. Ze staat bovendien ook aan het hoofd van een Kremlingezind nieuwsmedium. In een vorig leven als topturnster wist ze tal van medailles voor Rusland te strikken.

Het Zwitserse departement van Justitie en Politie laat weten dat het ‘geen aanwijzingen heeft dat deze persoon in Zwitserland verblijft’. Maar het belooft wel een onderzoek. Er gaan geruchten dat ze zou onderduiken in een zwaar beveiligde villa in het zuiden van Zwitserland, samen met kinderen die ze met Poetin heeft.

Alina Kabaeva Foto: BELGAIMAGE

Gesloten boek Poetin

Toch blijft het koffiedik kijken wanneer het over het liefdesleven en de kinderen van president Poetin gaat. De Rus laat niet in zijn kaarten kijken. Her en der liet het staatshoofd wel eens iets vallen, maar klare wijn schonk hij nooit. Wanneer zijn huwelijk met zijn eerste vrouw Ljoedmila Poetin op de klippen liep, communiceerde hij daar na afloop wel over. ‘Mijn job is erg publiek. Sommige mensen houden daarvan, anderen niet’, verklaarde Poetin. Het huwelijk was na onderling overleg stopgezet, meldden de twee.

Een eind later verklaarde Poetin op een grote persconferentie dat hij aan een ‘belangrijke Europese leider’ had toevertrouwd dat ‘iemand hem graag zag’. Wie hem graag zag, vertelde hij niet. Al werd toen ook al de naam van Kabaeva genoemd. Of de twee gehuwd zijn, is onduidelijk. Of ze samen kinderen hebben evenmin.