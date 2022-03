Een Russische drone van nieuwsagentschap Ruptly, een dochteronderneming van RT, heeft beelden gemaakt van Marioepol. Op de beelden is te zien hoe de havenstad helemaal veranderd is in een spookstad, nu de Russische troepen de stad al wekenlang bestoken met artillerie- en raketaanvallen. De beelden zouden dinsdag gemaakt zijn.

Midden februari, tien dagen voor de oorlog uitbrak, waren buitenlandcorrespondent Corry Hancké en fotograaf Gert Jochems voor De Standaard in het oosten van Oekraïne. Ze maakten er toen deze video over Marioepol en haar inwoners.

Oekraïense cellist speelt Bach in straten van Charkov

Denys Karachevtsev heeft dinsdag een opvallende video gemaakt in het centrum van Charkov. Hij brengt er Bach’s somber Cello suite No. 1, terwijl hij voor de restanten van het politiekantoor van de stad zit. Volgens The New York Times speelde Karachevtsev al in meerdere prestigieuze concertzalen in Oostenrijk, Japen en Turkije.