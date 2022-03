Nieuw contractenrecht unaniem goedgekeurd

De hervorming van het burgerlijk recht, nog ingezet door Koen Geens, loopt verder. De Kamercommissie Justitie keurde het nieuwe verbintenissenrecht goed, dat de zwakkere contractspartij beter beschermt.

Als minister van Justitie in de federale regering-Michel zette Koen Geens (CD&V) in 2014 de hervorming van een lange reeks wetboeken in gang. Sommige daarvan raakten goedgekeurd, zoals nieuwe regels voor vennootschappen en verenigingen. Maar het grootste deel raakte tijdens de vorige legislatuur niet rond.

De vernieuwing van met name het burgerlijk recht werd na de verkiezingen van 2019 in verschillende stappen verdergezet, op basis van de teksten die experten in opdracht van Geens hadden opgesteld. In september vorig jaar trad het nieuwe goederenrecht, met een aantal opvallende wijzigingen, in werking. Ook het nieuwe bewijsrecht is al van toepassing.

Gisteren keurde de Kamercommissie Justitie unaniem twee nieuwe boeken goed: het eerste boek met algemene bepalingen en het nieuwe recht over verbintenissen, dat allerlei regels rond contracten een update geeft. Daarbij wordt onder meer de zwakkere contractspartij meer beschermd dan voordien.

Eerder dit jaar werden ook de regels rond relatievermogensrecht en nalatenschappen, schenkingen en testamenten ruim goedgekeurd. Nog vier resterende boeken wachten nu: buitencontractuele aansprakelijkheid, bijzondere overeenkomsten, zekerheden en verjaring. Het oude burgerlijk wetboek dateert van 1804 en werd sindsdien fundamenteel nauwelijks gewijzigd.

‘De wijzigingen zijn niet revolutionair, we beogen niet te experimenteren met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek’, aldus Geens, die nu Kamerlid is. ‘Doel is het integreren van de rechtspraak en de bestaande algemene beginselen met daarbij een aantal innovaties.’

Eerder deze maand keurde de Kamer het nieuwe seksuele strafrecht goed. De regering ambieert nog een hervorming van het hele strafwetboek realiseren.