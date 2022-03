Na bijna acht jaar stopt Meyrem Almaci (46) nog voor de zomer als voorzitter van Groen. ‘Ik hoop met mijn stap opzij opnieuw wat ademruimte te vinden voor de mensen die ik graag zie. Het is nu aan andere mensen, dat zal ook Groen deugd doen.’ Twee vliegen in één klap, dus.

‘”Voilà, dit is hem, mijn afscheidsspeech.” Het is dinsdagmiddag en het lentezonnetje schijnt binnen in het bureau van Meyrem Almaci in het Vlaams Parlement. De voorzitter van Groen zit er relaxt bij ...