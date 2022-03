Weerbericht | Opnieuw zonnig en warm

Het wordt woensdag opnieuw zonnig met enkel wat lokale stapelwolkjes in de namiddag.

We halen maxima van 14 à 15 graden aan de kust en in de Hoge Ardennen tot lokaal 18 à 19 graden in Vlaanderen, meldt het KMI. De wind is zwak, eerst uit zuidelijke of veranderlijke richtingen en later uit het noorden. Aan de kust steekt er in de namiddag een zwakke tot matige zeebries uit het noordnoordoosten op.

Donderdag wordt het opnieuw zonnig met in de namiddag enkele kleine stapelwolken, vooral in het noorden en oosten van het land. De maxima liggen in het centrum rond 16 à 17 of plaatselijk 18 graden, en tussen 12 en 14 graden in de Hoge Ardennen en aan zee.

Ook vrijdag is het zonnig. Vanaf de middag kunnen er wat stapelwolken of hoge wolkenvelden opduiken. De maxima liggen rond 12 of 13 graden in de Hoge Ardennen en 15 of 16 graden in Laag-België.

Zaterdag begint op de meeste plaatsen zonnig, maar geleidelijk verschijnen er meer wolkenvelden vanaf het noorden. De maxima liggen tussen 11 of 12 graden in de Hoge Venen en 15 of 16 graden in Laag-België.

Zondag is het meestal droog met lage bewolking en opklaringen. Geleidelijk worden de opklaringen breder. De maxima liggen rond 13 graden in het centrum.