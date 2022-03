Vorig jaar waren kinderopvanginitiatieven 6.267 keer op zoek naar nieuwe werknemers. Dat is een stijging met 54 procent. ‘De moeilijkheden in de sector gaan veel dieper dan de schandalen die recent aan het licht kwamen.’

Vorig jaar al toonde Vlaams Parlementslid Celia Groothedde Ledoux (Groen) aan dat de sector in brand stond: toen waren er 4.068 vacatures in de kinderopvang in Vlaanderen en Brussel. Nergens anders in ...