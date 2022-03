Amsterdam haalt ‘olympische’ groet weg

In het Olympisch Stadion in Amsterdam is maandag een bronzen standbeeld weggehaald van een sporter die een olympische groet brengt. Het beeld werd al meermaals beklad, omdat de opgeheven rechterhand erg aan de Hitlergroet doet denken.

Dat meldt de NOS. Met de nazi’s zou het gebaar niets te maken hebben, het beeld dateert van 1928, maar uit onderzoek bleek dat het gebaar wel degelijk fascistisch is van oorsprong.

De groet werd op de Spelen van 1924 ingevoerd als de olympische groet en werd toen de ‘Romeinse groet’ genoemd, maar er is geen historisch bewijs dat de oude Romeinen die gebruikten.

De groet ontstond begin vorige eeuw in Italië, gebaseerd op het schilderij De eed van de Horatii. Onder Mussolini vond het gebaar vanaf 1922 ingang in Italië. Hitler haalde daar de mosterd, en het was ook door de gelijkenis met de Hitlergroet dat de olympische groet na de Tweede Wereldoorlog werd gebannen.

Het drie meter hoge beeld is nu verplaatst naar het trappenhuis van het Olympisch Stadion, maar volgens NH Nieuws wordt een andere bestemming gezocht.