Vis is uit den boze in echte paella

Menig hobbychef heeft al gezondigd bij het bereiden van paella, maar daar komt nu misschien een einde aan. Sociale wetenschappers aan de universiteit van Valencia hebben de tien ingrediënten opgelijst die mogen gebruikt worden voor het typische lokale gerecht.

Het gaat om rijst, water, olijfolie, zout, saffraan (of een andere voedingskleurstof), tomaten, groene bonen, limabonen, kip en konijn. Vis en schaaldieren zijn absoluut uit den boze.

Voor het onderzoek werden 400 amateurchefs ouder dan 50 bevraagd uit 266 dorpen in de Valenciaanse regio. Negentig procent was het eens over de tien ingrediënten, met iets meer onenigheid over konijn (88,9 procent).

Paprika (62,5 procent) en rozemarijn (52,2 procent) kunnen eventueel ook gebruikt worden, net als artisjokken (46,3 procent) tijdens het seizoen.