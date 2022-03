Canadese premier Trudeau tekent politiek akkoord om tot 2025 te kunnen regeren

De Canadese premier Justin Trudeau heeft dinsdag bekendgemaakt een politiek akkoord te hebben ondertekend tussen zijn liberale partij en de linkse Nieuwe Democratische Partij (NDP) waardoor zijn minderheidsregering tot 2025 aan de macht kan blijven

In september herkozen voor een derde mandaat maar geen meerderheid gevonden, leidt Trudeau een minderheidsregering waarvan de levensduur in principe achttien tot 24 maanden is. Door het akkoord kan hij vervroegde verkiezingen vermijden.

‘Deze overeenkomst van steun en vertrouwen treedt nu in werking en zal dat blijven tot het einde van dit parlement in 2025’, zei de vijftigjarige premier op een persconferentie.

De NDP is de vierde grootste politieke partij van Canada. Het akkoord laat de regering toe ‘stabiel en voorspelbaar te functioneren’, aldus Trudeau. ‘Met zoveel instabiliteit rondom ons hebben de Canadezen nood aan stabiliteit.’

Het akkoord smeedt geen formele coalitie want geen enkel lid van de NDP stapt in de regering. Beide partijen zullen in het parlement echter in koor stemmen over nieuwe maatregelen inzake fiscaliteit, milieu, gezondheid en huisvesting.

De NDP heeft aldus volgens een communiqué ermee ingestemd ‘de regering op het gebied van vertrouwen en begroting te steunen’, om de val van de regering te vermijden.

De stemming over de federale begoiting, steeds een crucuaal moment, vindt in de komende weken plaats.

‘Het ligt in de natuur zelf van de politiek om tegengestelde visies voor te stellen, maar niemand profiteert van de groeiende polarisatie en parlementair dysfunctioneren die verhinderen deze resultaten voor de Canadezen te verkrijgen’, zei NDP-leider Jagmeet Singh.

Als interimhoofd van de Conservatieven verwierp Candice Bergen deze ‘coalitie’ die ‘catastrofale gevolgen voor de Canadese economie zal hebben’ en die aantoont dat Trudeau ‘tot elke prijs aan de macht wil blijven.’

Het Canadese Lagerhuis telt 338 zetels. De liberalen hebben er 159, de Conservatieven 119, en de NPD 25 zetels.