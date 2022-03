Wordt het Kremlin niet stilaan zenuwachtig?

Morgen is het precies een maand geleden dat de Russen binnenvielen in Oekraïne. Blitzkrieg richting Kiev, schreven we toen. Maar kijk, dat Russisch offensief lijkt toch niet zo goed te lukken. En er wordt ook beweerd dat de vredesgesprekken tussen Oekraïne en Rusland wel vooruitgang boeken. Is er reden voor wat optimisme? Of moeten we vooral vrezen voor nog driestere Russische aanvallen?





Dominique Minten van onze buitenlandredactie legt uit hoe we de oorlog moeten lezen, wat het belang is van de vredesgesprekken en waarom de Russische president Vladimir Poetin almachtig is.

