Russische krant past bericht met 10.000 Russische doden meteen aan

Een Russische krant meldde even dat in Oekraïne bijna 10.000 Russische soldaten zijn gesneuveld.

9.861 Russische soldaten zijn omgekomen en nog eens 16.153 militairen raakten gewond, zo citeerde de Kremlingezinde Russische tabloid Komsomolskaya Pravda het Russische ministerie van Defensie in een bericht op zijn website. Kort na publicatie werden die cijfers al verwijderd. De website was volgens de krant gehackt, waarbij valse informatie in het artikel was gezet. ‘De onjuiste informatie werd onmiddellijk verwijderd.’

Het is onduidelijk hoeveel Russische soldaten zijn omgekomen in Oekraïne. Op 2 maart meldde Rusland dat 498 soldaten waren gesneuveld, 1.597 anderen raakten gewond. Sindsdien is de officiële dodentol niet meer aangepast, hoewel het Russische leger op hevige tegenstand is blijven botsen. Oekraïne beweert dat er al meer dan 14.000 Russische soldaten zijn gedood sinds het begin van de oorlog op 24 februari. Vorige week maakte een Amerikaanse inlichtingenrapport ‘een conservatieve schatting’ van 7.000 Russische doden.

De woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, zei dat hij geen commentaar kan geven op de cijfers in het krantenbericht. Daarop legde de aanwezige journalist van de krant, Alexander Gamov, uit dat de website gehackt was en dat ‘valse, fake informatie’ gepost werd.

De Oekraïense presidentiële adviseur, Mikhailo Podoliak, reageerde op de verwijderde cijfers in het artikel: ‘Hun nationale catastrofe begint nu pas door te dringen.’