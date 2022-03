President Biden komt naar Brussel: Wat moet u weten?

De Amerikaanse president Joe Biden komt woensdag aan in Brussel. Hier zal hij deelnemen aan de uitzonderlijke Navo-top en een top van de Europese Raad, waarna hij doorreist naar Polen.

Waarom komt Biden naar België?

President Biden komt naar ons land om overleg te plegen met leiders van de Europese Unie, de Navo en de G7 over de situatie in Oekraïne. Ook de Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, en minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, zullen de president vergezellen.

Donderdag komt de Navo-top uitzonderlijk samen, op vraag van secretaris-generaal Jens Stoltenberg. De Navo-leiders zullen hier overleggen over de verdediging van het blok en hoe ze in de toekomst met de confrontaties van Poetin zullen omgaan. Biden zelf zakt vooral af om de betrokkenheid van de VS uit te drukken, en om te tonen dat de bondgenoten ‘elke centimeter Navo-grondgebied zullen verdedigen’.

I have convened an extraordinary Summit on 24 March at #NATO HQ. We will address #Russia’s invasion of #Ukraine, our strong support for Ukraine, and further strengthening NATO’s deterrence & defence. At this critical time, North America & Europe must continue to stand together. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 15, 2022

Biden zal ook een top van de Europese Raad bijwonen. Hier zullen onder meer de sancties van de bondgenoten tegen Rusland besproken worden, alsook de humanitaire steun aan de Oekraïners die getroffen zijn door het geweld, dat liet de woordvoerder van het Witte Huis, Jen Psaki, vorige week weten.

De president zal verder ook op de G7-top aanwezig zijn, een vergadering van zeven top-industrielanden om hun financiële en economische sancties te bespreken.

Psaki liet weten dat Biden het belangrijk vindt om persoonlijk aanwezig te zijn, omdat hij gelooft dat ‘face to face’-diplomatie een verschil kan maken. Zijn aanwezigheid blijft vooral een symbolische steun, en moet de boodschap aan Poetin overbrengen dat het Westen een verenigd front is.

Hoe verloopt Bidens agenda?

Het vliegtuig van de president, de Air Force One, zal woensdag om iets voor 21 uur landen op de militaire luchthaven van Melsbroek, waarna Biden wordt verwelkomt door Belgische premier Alexander De Croo (Open VLD).

Overnachten doet de president waarschijnlijk in de Amerikaanse ambassade, terwijl de rest van zijn entourage in The Hotel verblijft. Bij zijn vorig bezoek in juni waren dit ongeveer 700 personen.

Donderdag bezoekt Biden eerst Evere, waar de speciale Navo-top zal plaatsvinden. In de namiddag verplaatst hij zich met zijn hele entourage naar het centrum van Brussel voor de Europese Raad. Het volledige traject wordt voor deze verplaatsing verkeersvrij gemaakt, om de veiligheid te kunnen garanderen. Het overleg met de G7 wordt ook op donderdag ingepland.

Op vrijdag kruipt Biden alweer het vliegtuig in, en reist hij door naar Polen.

Wat zijn de bijkomende veiligheidsmaatregelen?

Bij aankomst wordt het vliegverkeer tijdelijk stilgelegd. Ook landen er twee identieke exemplaren van de Air Force One, zodat niemand weet in welk vliegtuig de president zich bevindt.

President Biden zal zich tijdens zijn verblijf verplaatsen in een grote colonne van een vijftigtal voertuigen die speciaal voor dit bezoek worden overgevlogen. Biden zelf bevindt zich in de Cadillac One, beter bekend als ‘The Beast’. Deze gepantserde limousine is bestand tegen raketten, chemische aanvallen en vuurwapens, en heeft een granaatwerper aan boord. Ook hiervan bestaat een identieke kopie om mogelijke aanslagplegers te slim af te zijn. De rest van de colonne wordt grotendeels ingenomen door troepen van de Secret Service, die de omgeving nauwlettend in de gaten houden.

Joe Biden in ‘The Beast’ tijdens zijn bezoek in België op 14 juni 2021. Foto: REUTERS

Overal waar Biden zal passeren – het Navo-hoofdkwartier in Evere, de Amerikaanse ambassade in het centrum van de stad, The Hotel op de Waterloolaan en de Europese wijk – zullen er verkeersafsluitingen worden ingesteld en zal er een absoluut parkeerverbod gelden, ook voor brommers, fietsen en steps.

Bidens traject én de hele binnenstad worden aan een grondige veiligheidsinspectie onderworpen. Zelfs de Brusselse riolering wordt gewoonlijk gecontroleerd, en vuilnisbakken en riooldeksels worden op sommige plaatsen tijdelijk verzegeld.

In de buurt van The Hotel en de Amerikaanse ambassade werden horeca-uitbaters bij Bidens vorige bezoek in juni gevraagd om hun terrassen te sluiten. Winkels mochten openblijven, maar konden enkel klanten ontvangen met politiebegeleiding. Wellicht zullen deze maatregelen ook bij dit bezoek van kracht zijn.

Verder zal er een ‘gold commandor’ worden ingesteld bij de ordediensten. Hierdoor vallen alle politiezones onder één commando, waardoor er geen versnippering kan ontstaan. Exacte cijfers zijn uit veiligheidsoverwegingen nog niet beschikbaar, maar er zullen naar schatting een tweeduizendtal agenten paraat staan om alles in goede banen te leiden, waaronder hondenbrigades en scherpschutters.

Kans op verkeershinder

Door de ingestelde veiligheidsperimeters in en rond onze hoofdstad wordt er heel wat verkeershinder verwacht. De Brusselse politie vraagt om zo veel mogelijk het gebruik van de wagen te vermijden, maar het openbaar vervoer te gebruiken.

De wegen van en naar de perimeters zullen ook tijdelijk afgesloten worden, waaronder de Ring rond Brussel, de E40 tussen Sterrebeek en het Reyerscomplex, de Wetstraat, de Belliardstraat, de Waterloolaan, de Gulden Vlieslaan en de kleine Brusselse ring bovengronds. Ook de verschillende tunnels in Brussel zullen worden afgesloten.

Openbaarvervoermaatschappijen MIVB en De Lijn leiden hun bussen en trams om waar nodig. De metro’s blijven rijden, maar de ingangen van de stations Kunst-Wet en Schuman zullen wel tijdelijk worden gesloten.

Wat na zijn bezoek?

Vrijdag reist president Biden verder door naar Warschau in Polen. Daar heeft hij op zaterdag een bilaterale ontmoeting met de Poolse president Andrzej Duda. De twee zullen het hebben over de humanitaire crisis ‘die is veroorzaakt door de ongerechtvaardigde en niet-uitgelokte oorlog van Rusland tegen Oekraïne’, aldus Jen Psaki.

Psaki liet zondag weten dat Biden niet van plan is om naar Oekraïne zelf te trekken, iets waarover volop gespeculeerd werd.