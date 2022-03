Corsicaanse nationalist Colonna in ziekenhuis overleden

De Corsicaanse nationalist Yvan Colonna is maandag overleden. Dat hij in de gevangenis in coma werd geslagen, lokte hevige protesten uit.

Na een aanval in de gevangenis lag Colonna dagenlang in coma. Uiteindelijk is hij maandag gestorven in het ziekenhuis in de Zuid-Franse stad Marseille, vertelde zijn advocaat Patrice Spinosi namens de familie aan persbureau AFP.

De Franse justitie had eerder de levenslange gevangenisstraf, die hij uitzat vanwege de moord op de gouverneur van Corsica in 1998, om medische redenen voorlopig opgeschort.

Het incident rond de mishandeling van Colonna in de gevangenis leidde tot dagenlange rellen op het eiland in de Middellandse Zee. Daarbij raakten vele tientallen agenten en betogers gewond.

Demonstranten waren kwaad dat de Franse autoriteiten hem tegen zijn verzoek in niet hadden overgebracht naar een gevangenis op Corsica. Colonna was bovendien een gevangene met een speciale status, waardoor hij onder continu toezicht stond. Toch kreeg zijn belager, een jihadist van Kameroense origine, acht minuten lang vrij spel om de Corsicaan met zijn handen, handdoeken en plastic zakken te wurgen. Pas daarna ­kwamen de bewakers tussen.

Veel nationalisten op Corsica beschouwden Colonna als een politieke gevangene van de Franse staat. Zijn heldenstatus werd doorgegeven aan nieuwe generaties Corsicanen, die vandaag op de barricades staan.