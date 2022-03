Boris Romantschenko (96) is omgekomen in de Oekraïense stad Charkov. Hij overleefde de concentratiekampen van Buchenwald en Bergen-Belsen, maar een Russische bom op het appartementsgebouw waar hij woonde, werd hem fataal.

‘De bouw van een nieuwe wereld van vrede en vrijheid: dat is ons ideaal.’ Die woorden sprak Boris Romantschenko in 2015, op de viering van de 70ste verjaardag van de bevrijding van Buchenwald. In naam ...