Quick-Step Alpha Vinyl stelt nieuwe vrouwenploeg voor

Patrick Lefevere heeft in Gent zijn nieuwe vrouwenwielerploeg voorgesteld. De baas van Quick-Step Alpha Vinyl team gaat samenwerken met de Nederlandse ploeg NXTG Racing Team, dat nu vooral jonge Belgische en Nederlandse rensters onder contract heeft. Verzekeraar AG wordt hoofdsponsor tot 2025, het team zal AG-NXTG heten. Ex-renster Jolien D’hoore zal er sportdirecteur zijn, Natascha den Ouden blijft ploegmanager.

‘Ik vind dat er te weinig rensters van topniveau zijn om alle bestaande WorldTour-teams te vullen’, legde Patrick Lefevere in december al uit. ‘Daarom doe ik het op de omgekeerde manier, door te starten met juniors en jonge rensters. Door hen een omgeving te bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Vandaar dat ik in contact ben gekomen met Natascha Knaven-den Ouden, de oprichtster van NXTG Racing. We moeten de pool van goeie rensters groter maken. Alleen zo kan je de sport laten groeien en duurzamer maken.’

‘Doorheen al die jaren dat we als team actief zijn in het wielrennen, hebben we een rijk track record opgebouwd in het aantrekken, opleiden en doen doorgroeien van jonge renners. Diezelfde filosofie zullen we ook met dit team toepassen: jonge talentrijke rensters een duidelijk en duurzaam groeipad bieden binnen de cultuur en die filosofie die we dag na dag toepassen met de Wolfpack’.

AG-NXTG zal al vanaf donderdag in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne onder die nieuwe naam van start gaan. Het team wil volgend jaar deel uitmaken van de World Tour en zal ook een beloften- en juniorenploeg hebben.

‘De voorbije jaren zijn we ons als grote verzekeraar meer en meer bewust geworden van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en van de rol die we kunnen vervullen om de toekomst van de volgende generaties duurzaam veilig te stellen’, vertelt Heidi Delobelle, ceo van AG. ‘Jonge mensen kansen bieden om door te groeien en hun grenzen te verleggen en dit in een sport die zo nauw met het DNA van dit land en van AG verbonden is, sluit perfect aan bij onze ambities naar onze klanten en naar onze medewerkers. We geloven sterk in het potentieel van het team en in de rol die het voor de toekomst van het vrouwenwielrennen kan spelen. In naam van alle medewerkers van AG wens ik de rensters en het team dan ook alle succes toe. Vanaf nu zullen zij in ons hun trouwste supporter vinden.’