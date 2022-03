Russische oppositieleider Aleksej Navalny nu ook schuldig bevonden aan oplichting

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is dinsdag in een nieuwe zaak ook schuldig bevonden aan oplichting. De voornaamste criticus van de Russische president Vladimir Poetin riskeert nog eens 13 jaar cel, maar het kan nog enkele uren duren voor de strafmaat bekend is.

Volgens de rechtbank heeft Navalny miljoenen euro’s van donateurs achterover gedrukt. Bij het voorlezen van het vonnis zei de rechter dat ‘Navalny fraude heeft gepleegd, diefstal van andermans eigendom door een georganiseerde bende’. Hij zou volgens de rechtbank meer dan 40 miljoen euro aan donaties aan zijn anticorruptieorganisaties versluisd hebben, voor zijn eigen uitgaven en een presidentscampagne.

Daarnaast werd de oppositieleider in een andere zaak ook schuldig bevonden aan minachting van justitie. Vorig jaar zou Navalny een rechter hebben beschimpt in een zaak rond zijn beledigende uitspraken over een oorlogsveteraan.

De rechtbank zetelde in de strafkolonie waar Navalny intussen al goed een jaar zit opgesloten, voor een straf van tweeënhalf jaar. Die kreeg hij wegens de schending van de voorwaarden bij zijn vrijlating na een eerdere gevangenisstraf.

Zijn woordvoerster zei eerder al dat Rusland Navalny ‘voor altijd in de gevangenis wil houden’. De Russische dissident wordt steeds opnieuw veroordeeld voor andere feiten. Critici van het Kremlin zien het als een signaal tegenover alle andere Russen die zich tegen het regime keren.