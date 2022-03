Een pro-Russische militie in de oostelijke regio rond Donetsk heeft beelden verspreid waarop te zien is hoe de separatisten vacuümbommen afvuren. Dat zijn controversiële wapens omdat ze bijzonder destructief zijn: een vuurbal zuigt alle zuurstof in de omgeving weg, waardoor de explosie zeer hevig is en menselijke lichamen kunnen verdampen.