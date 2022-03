P&O Ferries zal nieuwe bemanning extreem onderbetalen

Volgens de vakbonden wil P&O Ferries de bemanning die vorige week werd ontslagen vervangen door werkkrachten die slechts 2,15 euro per uur krijgen.

Verbazing alom toen vorige week donderdag P&O Ferries zijn boten liet terugvaren en de 800 bemanningsleden via een vooraf opgenomen Zoom-boodschap liet weten dat ze waren ontslagen. Te duur voor de maatschappij die verlies maakte. Nieuwe, buitenlandse uitzendkrachten zaten in bussen klaar om de dienst meteen over te nemen. Dat lukte niet omdat de vakbonden de ontslagen bemanningsleden opriep om de schepen niet te verlaten. Sindsdien is er nog geen ferry van P&O uitgevaren op routes zoals Calais-Dover of Rotterdam-Hull.

De verontwaardiging over de werkwijze van P&O Ferries is bijzonder groot. De vakbonden verwijten P&O Ferries dat het de nieuwe bemanningsleden voor een minimumloon van slechts 1,8 pond (2,15 euro) per uur zou laten werken. Volgens de Britse vakbond RMT zijn dat Indiase lonen.

Nochtans bestaat er een Brits minimumloon van 8,91 pond (=10,65 euro). Maar doordat de bemanningsleden niet op Britse bodem werken maar op de Noordzee, gelden die minimumlonen niet. De schepen varen ook niet meer onder Britse vlag.

Een woordvoerder van P&O Ferries kon niet ontkennen dat het die extreem lage lonen zal betalen. Volgens het Labour-parlementslid Karl Turner zullen die goedkope werkkrachten op de lijn Hull-Rotterdam shifts van 12 uur moeten draaien, acht weken aan een stuk. Ze worden in spotgoedkope kamers in Hull gehuisvest. Volgens hem zouden de nieuwe werknemers uit India, de Filipijnen en Oekraïne komen.

Onervaren personeel

Bij de vakbonden en politici heerst ook ongerustheid over de veiligheid op de schepen als die door onervaren bemanningsleden worden bemand. De woordvoerder van P&O Ferries verzekerde dat de nieuwkomers wel degelijk voldoende opgeleid zijn en kennis hebben van de veiligheidsprocedures.

Voorlopig varen er nog altijd geen schepen van P&O Ferries uit. Het bedrijf geeft ook niet aan wanneer het denkt de overvaarten te hervatten.

De politieke verontwaardiging over P&O Ferries, en moeder-bedrijf DP World uit de Verenigde Arabische Emiraten is groot. Op het kabinet van premier Johnson was al te horen dat dit een totaal onaanvaardbare manier van handelen was.