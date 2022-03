Dinsdag wordt het overwegend zonnig en zeer zacht

Het is zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima tussen 14 graden in de Hoge Venen en 18 à 19 graden of lokaal zelfs 20 graden in Laag- en Midden-België. De wind waait zwak en plaatselijk af en toe eens matig uit zuidoost, krimpend naar oost, meldt het KMI.

In de namiddag kan er bewolking optreden. Dinsdagavond en -nacht wordt het lichtbewolkt tot helder. De minima schommelen tussen -2 en +5 graden. De zwakke oosten- tot zuidoostenwind wordt later veranderlijk.

Woensdag wordt het zonnig met mogelijk wat stapelwolken in de Ardennen in de namiddag. We halen maxima van 13 à 14 graden aan de kust en in de Hoge Ardennen tot 17 à 18 graden in Vlaanderen. De wind is zwak, eerst uit veranderlijke richtingen, later uit noord tot noordoost.