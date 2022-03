Overzicht vannacht | Mogelijke moordaanslag op Zelenski verijdeld - Zelenski wil elk compromis voorleggen in referendum

Zelenski blijft zijn bevolking moed inspreken. Hij waarschuwt dat de bombardementen zwaarder zullen worden, omdat Rusland het moeilijk heeft. Joe Biden vreest dat Rusland chemische wapens zal inzetten.

- De Oekraïense inlichtingendiensten hebben naar eigen zeggen opnieuw een mogelijke moordaanslag op president Volodimir Zelenski verijdeld. In de stad Oezjhorod, aan de grens met Slowakije, werd een groep Russische saboteurs onder leiding van een agent van de geheime dienst gearresteerd, zo meldde het Oekraïense persbureau Unian. Ze zouden zich hebben willen vermommen als Oekraïense strijdkrachten om op die manier Kiev in te geraken. Het gaat om een groep van ongeveer 25 mannen. De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

- De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de bevolking van zijn land opgeroepen om vol te houden, nu het Russische geweld tegen de burgerbevolking toeneemt, zoals in Cherson waar geschoten werd op een betoging. In een videoboodschap maandagavond spoorde hij de Oekraïners aan om alles te doen wat ze kunnen om het land te beschermen. De Russische soldaten noemde hij ‘toeristen met tanks’.

- Op televisie heeft Zelenski gezegd dat hij elk compromis dat met Rusland wordt afgesloten om een einde te maken aan de oorlog, in een referendum wil voorleggen aan zijn landgenoten. Het gaat dan over de uiteindelijke afspraken met Rusland over veiligheidsgaranties en over de bezette gebieden in Oekraïne.

- De slag om Marioepol blijft duren. In de plat gebombardeerde stad wordt non-stop gevochten. Er wordt geschoten en er zijn al sinds het weekend hevige straatgevechten aan de gang.

- Er wordt ook geschoten in Charkov, Soemi, Tsjernihiv en Kiev. In Charkov is een 96-jarige overlever van de Holocaust overleden bij raketaanvallen op zijn flat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog overleefde Boris Romanchenko de concentratiekampen Buchenwald, Dora-Mittelbau en Bergen-Belsen. ‘Sta stil bij alles wat hij heeft doorgemaakt. Hij is uiteindelijk gestorven bij een Russische luchtaanval, die een woonblok in Charkov heeft geraakt. Elke dag wordt duidelijk wat er echt bedoeld wordt met “denazificatie”’, zei Zelenski maandag.

- Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat ervan uit dat de Russische troepen in Oekraïne opzettelijk burgerdoelwitten viseren. Joe Biden heeft er opnieuw voor gewaarschuwd dat Poetin chemische wapens dreigt in te zetten.