Tijl Nuyts wint Herman de Coninckprijs 2022 met dichtbundel ‘Vervoersbewijzen’

De dichtbundel Vervoersbewijzen van Tijl Nuyts is maandag, op Wereld Poëziedag, bekroond met de Herman De Coninckprijs 2022. Dat heeft organisator Behoud de Begeerte bekendgemaakt in een persbericht. Het prijzengeld bedraagt 7.500 euro.

Volgens de jury kan je Vervoersbewijzen lezen als een poging om het alledaagse met het goddelijke te verzoenen. ‘Of beter: om de schijnbare tegenstelling tussen beide op te heffen’, schrijft ze in haar rapport. ‘Dat levert heel eigenzinnige en fascinerende gedichten op, die volkomen origineel en vernieuwend zijn.’

Tijl Nuyts (1993) woont in Brussel en is eindredacteur poëzie van het literaire tijdschrift Kluger Hans. Zijn debuutbundel ‘Anagrammen van een blote keizer’ werd in 2017 genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs.

De andere genomineerde dichtbundels waren Vesper van Anne Broeksma (Atlas Contact), Doe het toch maar van Babs Gons (Atlas Contact), Virgula van Sasja Janssen (Querido), In mijn mand van Lieke Marsman (Pluim) en Aarduitwrijvingen van Charlotte Van den Broeck (De Arbeiderspers).