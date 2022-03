Een tijd geleden ging een video rond van een meisje dat enkele opeengepakte mensen in een bunker toezingt. Ze zong de Oekraïense versie van ‘Let it go’, het nummer van de Disney-film Frozen. De zevenjarige Amelia Anisovych werd in geen tijd een symbool van hoop. En zondag wist het meisje opnieuw te ontroeren: voor duizenden mensen zong ze het Oekraïense volkslied tijdens een benefietconcert in Polen.