Meerdere gewonden bij incident op Zweedse school

Bij een incident op een school in Malmö, in het zuiden van Zweden, zijn meerdere gewonden gevallen. De politie houdt het maandagnamiddag op verschillende gewonden en dat er vermoedelijk sprake is van een ernstig misdrijf. Politie en reddingsdiensten zijn massaal ter plaatse voor dit incident, dat nog aan de gang is.

Meer details over de toestand van de slachtoffers is er niet. De politie zegt de situatie onder controle te hebben.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd op de school. De politie spreekt over een ‘vermoedelijk ernstig misdrijf’.