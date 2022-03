Colbrelli gereanimeerd na hartfalen in Ronde van Catalonië

Even schrikken na de openingsrit van de Ronde van Catalonië maandagnamiddag. Sonny Colbrelli (31), die tweede werd in de openingsetappe, zakte in elkaar na de finish. De Italiaanse renner van Team Bahrain Victorious moest gereanimeerd worden, maar is weer bij bewustzijn.

In een lastige sprint bergop haalde Michael Matthews het voor Sonny Colbrelli in de openingsetappe van de Ronde van Catalonië. Meteen na de finish zakte Colbrelli in elkaar. Beelden in aankomstplaats Sant Feliu de Guixols toonden enkele minuten na de aankomst hoe de medische diensten hulp toedienden. Bronnen uit de organisatie bevestigden al snel dat het ging om Sonny Colbrelli.

De Europese kampioen zou even het bewustzijn verloren hebben, maar bronnen binnen zijn ploeg Bahrain-Victorious bevestigen dat Colbrelli op dit moment bij bewustzijn is. ‘Hij voelt zich slecht en gaat naar het ziekenhuis voor verdere onderzoeken. Maar hij praat en beweegt, dat is goed’, aldus Bahrain Victorious-ploegleider Milan Erzen.

Colbrelli bij de start van de Omloop Het Nieuwsblad. Foto: Marc Van Hecke

Colbrelli kwam afgelopen zaterdag niet aan de start van Milaan-Sanremo wegens ziekte. Net als vele andere renners stapte hij uit de Franse rittenkoers Parijs-Nice met een bronchitis. Hij paste zijn programma aan en kwam maandag aan de start van de Ronde van Catalonië. Vorig jaar won Colbrelli Parijs-Roubaix en werd hij Italiaans en Europees kampioen, dit jaar werd hij al tweede in de Omloop Het Nieuwsblad.