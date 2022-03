De coronacijfers stijgen, komt de zorgeloze zomer in gedrang?

Twee jaar geleden gingen cafés en restaurants, scholen en niet-essentiële winkels koudweg dicht. De coronacrisis was een wereldwijde pandemie geworden, en we leerden al snel wat dat wilde zeggen. Nu lijkt het rijk der vrijheid aangebroken. Toch zijn er nog veel mensen ziek, vallen er dagelijks doden, en moeten ziekenhuizen zorg uitstellen. Hoe gerust mogen we zijn dat corona niet opnieuw ons leven zal beheersen?





Wetenschapsjournalist Dries De Smet volgde twee jaar lang de wetenschappelijke kant van corona op de voet. Hij vertelt ons alles over de huidige situatie, of de coronabarometer op geel of oranje moet staan, en wat we kunnen verwachten deze lente en zomer.

