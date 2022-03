Paolo F., de man die op de carnavalsstoet inreed in Strépy, kreeg eerder al rijverbod

Paolo F., de dertiger die het drama in Strépy aanrichtte, werd in 2017 al eens veroordeeld tot een rijverbod van 24 dagen. Hij moest toen zijn rijexamen opnieuw afleggen om weer met de auto te mogen rijden.

Rond 5 uur gisterenochtend is een auto ingereden op een groep carnavalisten. Daarbij vielen zeker zes doden. Tien slachtoffers verkeren nog in levensgevaar en 37 mensen raakten gewond. De bestuurder en passagier, twee neven van 32 en 34 jaar, zijn opgepakt en worden vandaag verhoord. Ze moeten voor de onderzoeksrechter verschijnen.

De bestuurder Paolo F. veroorzaakte de dramatische aanrijding vermoedelijk onder invloed van drugs of alcohol. De twee neven kwamen terug van een nachtclub en hadden kort voor ze inreden op de stoet carnavalisten een jonge vrouw mee naar huis genomen.

De magistraat sprak over een positieve ademanalyse van één van de twee mannen – blijkbaar niet de bestuurder – maar bloedonderzoek moet de komende dagen uitmaken of er sprake was van ander drugsgebruik, zoals xtc.

Gezien de hoge snelheid en het gebrek aan afremmen, maakte het openbaar ministerie het dossier over aan een onderzoeksrechter. Als de kwalificatie ‘doodslag’ wordt bevestigd, stelt het de daders bloot aan ‘zeer zware straffen’ en aan het hof van assisen, aldus de procureur-generaal.

‘We hebben informatie dat ze van auto’s en van snelheid hielden, maar het blijft nog vaag. In 2017 werd van één van hen het rijbewijs ingetrokken, maar hij legde nadien opnieuw examens af. We hebben een precies idee van wie achter het stuur zat, maar we controleren of er niet op het laatste moment is gewisseld, omdat het voertuig verderop was gestopt’, aldus de procureur-generaal.

Op de Facebookpagina’s van de neven staan zelfgemaakte filmpjes over hoe de snelheidsmeter van zijn auto tot ver voorbij de wettelijke toegestane snelheidslimiet gaat.