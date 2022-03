Twee filmploegen zijn sinds maart 2019 in de weer om de natuur in ons land vast te leggen op beeld. Van het Zwin aan zee tot diep in de Ardennen: ‘Onze natuur’ wil het wilde België in volle glorie tonen. Het is een project van Hotel Hungaria, VRT en Agentschap voor Natuur en Bos. Op 21 september zal de film te zien zijn in de filmzalen en later ook nog in zeven delen op Canvas. Bekijk de trailer hierboven.