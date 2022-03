Na Colruyt en Lidl vorige week zetten nu ook Aldi en mogelijk ook sommige Carrefour-winkels beperkingen op de hoeveelheden die klanten van bepaalde producten kunnen aankopen. De supermarkten zien een verkooppiek bij sommige producten.

Colruyt kondigde vorige week als eerste aan limieten te zetten op de verkoop van bepaalde producten. De grootste supermarktketen van het land vroeg klanten om maximaal twee stuks olie of bloem mee te nemen. Er zijn geen tekorten, klonk het, maar de consumptie was ‘niet meer normaal’. Lidl kondigde beperkingen aan op olie, groenteconserven en toiletpapier.

Nu volgen ook andere supermarkten. Aldi voert een regel in voor al zijn winkels: van oliën, tarwebloem en bakmixen mogen klanten maximaal drie stuks per kassaticket aankopen. De discounter zal klanten via affiches in de winkels informeren. ‘Onze leverancier kan momenteel de productie aan, maar door de plotse hevige piek in verkoop van deze producten kan de logistieke keten de snelheid niet volgen’, klinkt het.

Carrefour

Carrefour bekijkt het winkel per winkel. ‘De situatie is geëvolueerd’, zegt een woordvoerster. ‘Door berichten die ze hebben opgepikt, hebben een aantal consumenten hun gedrag aangepast en hebben we een stijgende vraag vastgesteld naar bepaalde producten.’ Elke winkeldirecteur beslist zelf voor welke producten er eventueel beperkingen worden opgelegd.

De oorlog in Oekraïne heeft een vrees voor bevoorradingsproblemen doen ontstaan. Oekraïne en Rusland behoren tot de grootste producenten wereldwijd van tarwe en zonnebloemolie.