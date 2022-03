Pukkelpop maakt zo goed als volledige affiche bekend

Pukkelpop heeft bijna zijn volledige affiche bekendgemaakt. Arctic Monkeys, Tame Impala, Slipknot, Charlotte de Witte en Oscar & The Wolf komen deze zomer naar het festivalterrein in Kiewit.

Na twee jaar afwezigheid door corona kondigen Chokri Mahassine en co nu niet druppelsgewijs namen aan, maar geven ze meteen zo goed als alle namen vrij. ‘90 procent van de line-up is rond, dus waarom nog wachten om te feesten?’, klinkt het in een persbericht.

Vrijdag 19 augustus

Op de eerste volledige festivaldag komt Slipknot als headliner naar Pukkelpop. Ook de hiphoppers van Cypress Hill houden halt met een nieuwe plaat. Geen verrassing: Charlotte Adigéry & Bolis Pupul zijn aanwezig, net als hun labelbazen van Deewee Soulwax. Limburgse inbreng is er van Ilse Liebens en The Haunted Youth.

Komen ook op vrijdag 19 augustus: Goose, Camelphat, James Blake, Pendulum, MC Skepta, Young Thug, Noisia, Tamino, Rüfüs Du Sol, Ashnikko, Selah Sue, Alex G, Alfred Anders, ArrDee, Bad Boy Chiller Crew, Berwyn, Bibi Seck, carolesdaughter, Channel Tres, Chuki Beats & Friends, Dana Montana, De’Wayne, Declan McKenna, Gabber Eleganza + Hakke live show, Ghostemane, Giant Rooks, Goldband, HAAi, Hazard, Hollow Coves, Jordan Rakei, Kevin & The Animals, Kokoroko, Lancey Foux, Mahalia, Merol, MEYY, Nosedrip, Omar Apollo, Pa Salieu, Q, Romy, SaSaSaS, Sega Bodega, slowthai, St. Panther, Wargasm, Wesley Joseph, Yu Su en Yussef Dayes.

Zaterdag 20 augustus

Headliners op zaterdag 20 augustus zijn Charlotte de Witte en Tame Impala. Verder kleurt de zaterdag muzikaal behoorlijk bont, met een mix aan stijlen aangeleverd door Limp Bizkit, Dave, Underworld, Jungle, Sean Paul, Caribou en Little Simz, de Britse rapster die volgens heel wat recensenten het beste album van 2021 maakte. Hoeven niet ver te rijden, wegens provinciegenoten: Cellini, Joyhauser en IBE.

Komen ook op zaterdag 20 augustus: Nina Kraviz, Paula Temple, The Opposites, George Ezra, URORA, Marc Rebillet, 100 gecs, 24kGoldn, Arlo Parks, Authentically Plastic, Bob Vylan, cleopatrick, Clutch, Cristian D, Elkka, Fais Le Beau B2B Vieira, For Those I Love, Frank Carter & The Rattlesnakes, Frenna Deluxe , GAYLE, Geese, Headie One, I-F, Ibeyi, Indigo De Souza, Job Jobse, Kamal., Kamo Mphela, Kelly Lee Owens, Ki/Ki, Lola Haro, Louis Vogue, Mall Grab, Mati Drome, Mdou Moctar, Mimi Webb, Noah Cyrus, Overmono, Palaye Royale, PinkPantheress, Self Esteem, shame, SPFDJ, Tai Verdes, The Clockworks, The Murder Capital, Tkay Maidza, Viagra Boys, Vukovi, Wet Leg en Yard Act.

Zondag 21 augustus

Ze waren al aangekondigd op Lowlands en Leeds/Reading, en ze zijn er ook bij op Pukkelpop: Arctic Monkeys. Het wordt hun derde passage in Kiewit. Ook op het podium die dag: Bring Me The Horizon en Oscar and the Wolf. King Gizzard & The Lizard Wizard, Four Tet, Kölsch en WILLOW (de acterende en zingende dochter van Will Smith) hebben ook een contract getekend.

Komen ook op zondag 21 augustus: Glass Animals, Bright Eyes, Tom Misch, H.E.R., Jack Harlow, Boys Noize (voor de zevende keer nota bene), Enrico Sangiuliano, Central Cee, AliA, ANNA, BADBADNOTGOOD, BBNO$, Cavetown, Chloe Moriondo, Dehd, Denis Sulta, DIIV, Donny Benét, Emma-Jean Thackray, Eris Drew, Fred again.., Gabriels, Gus Dapperton, Hot Milk, Joey Valence & Brae, Joy Crookes, jxdn , Kampire & Decay present Bunu Bop, Lauren Sanderson, Lijpe, M I M I, Madison Beer, MEAU, NewDad, Nova Twins, Nu Genea, O’Flynn, Remi Wolf, Role Model, Sad Night Dynamite, Sea Girls, Sigrid, Sons Of Kemet, The Lathums en Yooth. Michael Midnight staat er ook tussen.

Ticketprijzen

De ticketverkoop start op donderdag 24 maart om 13 uur via tickets.pukkelpop.be. Een dagticket kost 115 euro, een combiticket kost 245 euro, zoals altijd met de treinrit inbegrepen. In 2019 kostte een dagticket 100 euro en een combi 205. Respectievelijk een stijging van 15 en 40 euro dus anno 2022. ‘We zitten drie jaar verder en het leven is duurder geworden. Dat merkt iedereen als ie een volle winkelkar moet betalen’, zegt woordvoerder Frederik Luyten van Pukkelpop.

Wie een ticket in 2020 kocht en dat altijd heeft bijgehouden, doet een goede zaak, want die moet niet bijbetalen. Ook eten en drinken wordt duurder. Je betaalt 3 euro voor een pintje als je bonnen online koopt vóór 31 juli. Food & Drink vouchers (20 bonnetjes) kosten tot dan 60 euro. ‘Drie euro voor een pint is dezelfde prijs als een pint op het terrein in 2019. In voorverkoop betaalde je toen 2,75 euro voor één bon’, zegt Luyten. Hoeveel één bonnetje óp de wei kopen dit jaar zal kosten, zeggen ze nog niet te weten bij Pukkelpop.

Extra festival

Vorige weekend raakte bekend dat Pukkelpop op zondag 14 augustus een extra festival organiseert. Daarover communiceert Pukkelpop nu nog niet. ‘Het is een event dat los staat van Pukkelpop. We communiceren er binnenkort over. Ik kan je al vertellen dat het géén Rimpelrock zal zijn’, zegt Luyten.