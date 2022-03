Grammy’s schrapt Kanye West van line-up na ‘verontrustend online gedrag’

Kanye West zal niet optreden op de uitreiking van de Grammy Awards. De organisatie schrapte West van de line-up na zijn uitbarstingen op sociale media.

Ye (Kanye West) is niet langer welkom op het podium van de Grammy’s, dat bevestigde zijn team aan Variety. De beslissing komt na een turbulente periode waarin de zanger meermaals uithaalde naar onder anderen zijn ex-vrouw Kim Kardashian en haar vriend Pete Davidson op Instagram, en na een tijdelijke ban van het socialemediaplatform vanwege racistisch en hatelijk taalgebruik.

Het team van Ye zou volgens entertainmentsite The Blast vrijdagavond een telefoontje hebben gekregen dat de zanger ‘jammer genoeg’ uit de line-up was gehaald, vanwege zijn ‘verontrustend online gedrag’. Zijn team was volgens de entertainmentsite niet verbaasd over de beslissing van de organisatoren. Zij zien in de beslissing nogmaals het bewijs dat de Grammy’s een verouderd en onbelangrijk onderdeel is van de muziekwereld.

Er zijnverschillende redenen mogelijk waarom de organisatoren West niet op het podium willen. Zo zoekt hij in zijn Instagramposts vaak het conflict op met Kardashian en Davidson, en zou hij ook op het podium over de vechtscheiding kunnen beginnen. Ook zou hij steun kunnen betuigen aan beschuldigd zedendelinquent Marilyn Mason of de homofobe DaBaby, die hij recent nog uitnodigde om samen met hem op te treden.

De belangrijkste reden voor de annulatie is wellicht om interactie te vermijden tussen West en presentator Trevor Noah, die de avond zal hosten. De twee liggen in de clinch, nadat de presentator in The daily show opmerkingen had gemaakt over de breuk tussen West en Kardashian. Hierop reageerde West met een racistisch scheldwoord op Instagram, wat uiteindelijk resulteerde in een ban van 24 uur voor de zanger.

Unpacking the Kim-Kanye-Pete situation and the harassment many women face when trying to leave a relationship. pic.twitter.com/qF3cfiYL9R — The Daily Show (@TheDailyShow) March 16, 2022

Kanye staat al langer bekend om zijn spraakmakende publieke optredens. Zo klom hij in 2009 het podium op om de speech van Taylor Swift te onderbreken tijdens de VMA’s, omdat hij haar niet de terechte winnares vond.

De Grammy’s worden op 3 april uitgezonden om 17u Pacific Time, dus maandag 4 april om 1 uur ’s nachts in België. Onder anderen BTS, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Lil Nas X en Jack Harlow worden wel nog op het podium verwacht.