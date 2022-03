Omstreden Marc Overmars wordt technisch directeur Antwerp

Marc Overmars wordt de nieuwe technisch directeur van Antwerp. De bij Ajax wegens grensoverschrijdend gedrag opgestapte directeur voetbalzaken tekent in België een contract voor meerdere jaren.

Antwerp beschouwt de zaak-Overmars bij Ajax als een privékwestie en kijkt naar eigen zeggen naar de professionele staat van dienst van de oud-speler van onder meer Ajax, Arsenal, FC Barcelona en Oranje. Om 13 uur wordt hij voorgesteld.

Zijn nieuwe werkgever in België hoopt onder Overmars ook successen te gaan boeken. De ambities van eigenaar Paul Gheysens zijn torenhoog. De afgelopen jaren investeerde hij al om en bij de zeventig miljoen euro in in Antwerp. In een mum van tijd heeft de West-Vlaming de Great Old zo teruggebracht naar de top van het Belgisch voetbal. In de zomer van 2020 boekte Gheysens al een eerste succes, door met Antwerp de Belgische beker te winnen. Gheysens hoopt op meer: de eerste landstitel sinds 1957 pakken met Antwerp.

Dickpics

De 48-jarige Overmars kwam bij Ajax in opspraak wegens grensoverschrijdend gedrag. Zo stuurde hij ongepaste berichten naar vrouwelijke werknemers, waaronder ook dickpics. In februari raakte bekend dat Overmars opstapt bij Ajax. ‘Het gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s ligt ten grondslag aan zijn besluit om te stoppen’, meldde de Nederlandse club in een persbericht.

De oud-speler van Ajax was sinds 2012 directeur voetbalzaken, een functie die hem verantwoordelijk maakte voor sportieve zaken rond het eerste elftal, de jeugdopleiding en de vrouwenteams. Doordat Ajax de afgelopen jaren de finale van de Europa League en de halve finale van de Champions League kon bereiken, kreeg Overmars de credits als ‘architect’ achter dit succes. Hij was het die de juiste spelers had aangetrokken, de man die via transfers honderden miljoenen euro’s voor Ajax verdiende.

De krant NRC deed sinds december onderzoek naar machtsmisbruik op de werkvloer bij Ajax, na een tip over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Overmars. Uit de gesprekken rees een beeld op van een cultuur waarin seksueel wangedrag kan gedijen. De omgeving wordt door vrouwelijke medewerkers gekenschetst als een ‘haantjescultuur’ en een ‘apenrots’.