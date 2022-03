4 vragen | ‘Ook wie griep heeft, blijft beter zo veel mogelijk thuis’

Door de coronamaatregelen heeft de griepepidemie een jaar overgeslagen. Zijn we daardoor vatbaarder geworden voor het griepvirus? We legden onze vragen voor aan vaccinoloog en professor Isabel Leroux-Roels. ‘Ook wie griep heeft moet thuisblijven. Negatief testen op corona is geen vrijgeleide om je gang te gaan.’

1. Hebben we al een piek bereikt in het aantal besmettingen met griep?

Een griepepidemie flakkert gewoonlijk op in de maanden januari en februari, maar door corona kennen we een ongewoon verloop. Vorig jaar was er amper griep in omloop en ook in de eerste maanden van dit jaar werd het virus in de kiem gesmoord door de coronamaatregelen. Op 18 februari gingen die onder code geel grotendeels op de schop en dat lijkt een effect te hebben op de cijfers.

Volgens het laatste griepbulletin, dat de cijfers van 7 tot en met 13 maart samenvat, steeg het aantal bezoeken aan de huisarts voor griepachtige klachten naar 520 per 100.000 inwoners. Tussen die cijfers bevinden zich wel nog onbevestigde coronagevallen. De klachten voor griep en corona zijn namelijk erg gelijkaardig. Het werkelijke aantal griepgevallen ligt dus lager, maar volgens de laboratoria die de bevestigde griepbesmettingen steekproefgewijs in kaart brengen, stijgt het aantal bevestigde gevallen snel. Het virus wint dus nog aan kracht. Al is er nog geen reden tot bezorgdheid: in vergelijking met de jaren voor corona blijven de aantallen relatief laag.

Door de combinatie met het coronavirus beslisten UZ Leuven en UZ Antwerpen wel al om opnieuw gewone zorg uit te stellen. De ziekenhuizen anticiperen op een patiëntentoestroom en verwachte personeelsuitval.

2. Wat moet ik doen als ik de griep heb?

‘Hopelijk hebben mensen lessen getrokken uit corona. Als je ziek bent, blijf je beter thuis. En als dat niet mogelijk is, draag je een mondmasker om anderen te beschermen’, benadrukt Isabel Leroux-Roels. ‘Het zou een heel foute redenering zijn om te denken dat je gewoon je gang kan gaan, als je negatief hebt getest op corona.’

De griep kan tot een week aanhouden en moet je uitzieken. Veel rusten en slapen is belangrijk. Warme dranken, zoals soep, thee of warme melk, helpen om te hydrateren en het lichaam op temperatuur te houden.

3. Is onze immuniteit tegen griep zwakker doordat we extra hygiënemaatregelen gewoon zijn geworden?

‘De immuniteit in de volledige populatie kan inderdaad iets zwakker zijn doordat er vorig jaar amper griep in omloop was, maar de meeste volwassenen hebben wel al eens kennisgemaakt met een influenzavirus. Die opgebouwde immuniteit is niet plots weg’, stelt Leroux-Roels. Toch moeten sommige groepen opletten. ‘De griep kan harder toeslaan bij mensen uit risicogroepen, oudere personen of jonge kinderen die het virus nog nooit hebben gehad.’

4. Heeft de coronapandemie ook gevolgen op de productie van het griepvaccin?

Het ‘sabbatjaar’ van de griep kan een effect hebben op de effectiviteit van het vaccin. ‘Elk jaar is het de vraag welke stammen van de griep rond zullen gaan. We kijken daarvoor naar de zuidelijke hemisfeer. Welke griep gaat rond in Australië? Als we dat weten, kunnen we een vaccin ontwikkelen dat inwerkt tegen dat type griep’, aldus de vaccinoloog. ‘Maar ook in Australië was erg weinig griep te vinden door de strenge coronamaatregelen. Dat maakt de ontwikkeling van het vaccin dus moeilijker. Toch is er voorlopig nog geen sprake van een mismatch tussen het vaccin en het circulerende virus.’

Er zijn wel aanwijzingen dat de vaccinatiegraad tegen griep lager ligt dan andere jaren. ‘De focus van de vaccinatiecampagnes lag natuurlijk vooral op corona’, verklaart Leroux-Roels. ‘Mogelijk heeft dat een effect.’