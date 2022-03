In de Rue des Canadiens in Strépy geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. Maar de bestuurder van de zwarte BMW 5, die zondagmorgen inreed op een groep carnavalisten, reed wellicht een pak sneller. Dat blijkt uit bovenstaande beelden van een bewakingscamera. Op de beelden is te zien hoe de carnavalisten om 4.49 uur over straat wandelen en hoe vijf minuten later een auto door beeld vliegt.