Duitsland krijgt extra gas uit Qatar

Duitsland heeft zondag een principeakkoord afgesloten met Qatar om extra gas aan te leveren. De grootste economie van Europa was bij de Golfstaat op bezoek in een poging om zijn ­afhankelijkheid van Rusland af te bouwen. Momenteel krijgt Duitsland meer dan de helft van zijn gas van Rusland.

Het was de groene minister van Economie Robert Habeck, die dit weekend in Qatar was, die het ‘goede nieuws’ aankondigde op Twitter. ‘Nu is het aan de bedrijven om contracten af te sluiten’, klonk het. Habeck voegde eraan toe dat de beide landen ook meer willen ­samenwerken aan projecten in hernieuwbare energie.

Voor zijn vertrek had Habeck nog zijn bezorgdheid geuit over de energiebevoorrading volgende winter. ‘Als we dan geen bijkomende gasleveringen hebben, en de ­leveringen vanuit Rusland zijn ­beperkt of gestopt, zouden we niet genoeg aardgas hebben om alle woningen warm te houden en de industrie draaiende te houden’, aldus de minister.

Qatar is een van de belangrijkste leveranciers van vloeibaar aardgas (lng). Habeck heeft er een ontmoeting gehad met de emir, Sheikh ­Tamim bin Hamad Al Thani.

Na Qatar trekt de Duitse minister verder naar de Verenigde Arabische Emiraten. Dat land wordt ­beschouwd als een belangrijke partner voor groene waterstof.