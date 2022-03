Rafael Nadal verliest voor het eerst in 2022: Amerikaan Fritz wint Indian Wells

Rafael Nadal heeft op het masterstoernooi van Indian Wells zijn eerste nederlaag van 2022 geleden. De 35-jarige Spanjaard verloor in de finale in twee sets van de Amerikaan Taylor Fritz: 6-3 7-6 (5). Voor de 24-jarige Fritz is het zijn tweede toernooizege en de grootste titel uit zijn carrière.

De als vierde geplaatste Nadal begon slecht aan de finale in Indian Wells. Hij raakte meteen zijn opslagbeurt kwijt en deed dat daarna nog een keer. Fritz, de nummer 20 van de plaatsingslijst, liep uit naar 4-0. Nadal leek ook niet helemaal fit en nam tussen de games door een pijnstiller. De Spanjaard, die moeizame overwinningen had geboekt tegen de Australiër Nick Kyrgios en zijn landgenoot Carlos Alcaraz, kwam nog wel een break terug, maar zag de set toch met 6-3 naar Fritz gaan. Hij vroeg daarna om een medische behandeling.

In de tweede set herpakte Nadal zich een beetje. Met een break kwam hij op 2-1, maar hij leverde die voorsprong meteen weer in. Vanaf 3-3 zorgden beide tennissers voor spannende games en lange rally’s, waarbij de Amerikaan de nodige breakpoints overleefde. Op 5-4 voor Fritz liet Nadal zich opnieuw behandelen door de fysiotherapeut, die zijn rug masseerde.

Fritz kwam daarna op zijn eerste matchpoint, maar de Spanjaard werkte dat weg en trok de stand weer gelijk. In de tiebreak kreeg Fritz op 6-5 zijn tweede matchpoint. Op eigen service maakte hij het nu wel af.

Nadal was nog ongeslagen in 2022. Hij veroverde in januari op de Australian Open zijn 21e grandslamtitel, waardoor hij één grandslamtitel meer heeft dan rivalen Roger Federer en Novak Djokovic. Ook won hij de ATP-toernooien van Melbourne en Acapulco.