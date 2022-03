Navo plaatst Patriot-luchtafweer in Slovakije

De Navo is begonnen met de plaatsing van Patriot-luchtafweer­­­sys­temen in Slovakije, waarmee de militaire alliantie haar oostflank beter wil kunnen verdedigen. De eerste batterijen zijn aangekomen, maakte de ­Slovaakse minister van Defensie Jaroslav Nad bekend.

Het zijn Duitsland en Nederland die op verzoek van de ­Navo de luchtverdedigings­systemen plaatsen in de omgeving van de luchtmachtbasis in ­Sliac, in centraal Slovakije. Het Nederlandse ministerie van Defensie argumenteerde dat de Patriots de ‘collectieve ­afschrikkings- en verdedigingsfunctie van de ­Navo’ helpen te versterken en Slovakije en ­andere bondgenoten in Oost-Europa moeten geruststellen. ‘De verslechterde veiligheids­situatie in Europa als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne maakt deze bijdrage noodzakelijk’, luidt het.

‘Patriots zijn bij uitstek wapens gericht op defensieve inzet. Ontplooiing draagt bij aan geloofwaardige afschrikking door de Navo en heeft daarmee tot doel om de Russische strategische afwegingen zodanig te beïnvloeden dat niet wordt overgegaan tot schending van het Navo-verdragsgebied’, argumenteert het ministerie.

Volgens Nad is de plaatsing in en rond Sliac tijdelijk en zal het luchtafweergeschut nog worden verplaatst, om een zo groot mogelijk gebied te ­kunnen verdedigen. Slovakije deelt in het oosten een grens van bijna honderd kilometer met Oekraïne. Het land ­beschikte al over oude S-300-luchtafweerraketsystemen, die nog uit de Sovjet-tijd ­stamden.