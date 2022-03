Iga Swiatek wint Indian Wells en stijgt naar 2de plaats WTA-ranking

De Poolse Iga Swiatek (WTA 4) heeft het WTA 1.000-toernooi van het Amerikaanse Indian Wells (hard/8.584.055 dollar) op haar naam geschreven.

Swiatek, het derde reekshoofd, versloeg zondag in de finale de Griekse Maria Sakkari (WTA 6) in twee sets: 6-4 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 21 minuten.

Voor Swiatek, onlangs nog de beste op het WTA 1.000-toernooi van Doha, was het de vijfde titel, na Roland Garros in 2020, Adelaide en Rome in 2021 en Doha in februari van dit jaar. Sakkari speelde haar vijfde finale, maar wist er daarvan slechts eentje te winnen. Dat was in 2019 in de Marokkaanse hoofdstad Rabat.

Naast een prestigieuze toernooizege stond er nog wat op het spel in de VS. De winnares van de finale nam immers de tweede plaats op de wereldranglijst over van de Tsjechische Barbora Krejcikova. Swiatek wordt dus de nieuwe runner-up van de wereld na de Australische Ashleigh Barty.