Will Butler niet langer lid van Arcade Fire

Na bijna twintig jaar stapt Will Butler, broer van oprichter Win Butler, uit Arcade Fire.

Will Butler speelt nog mee op We, de nieuwe plaat van Arcade Fire, die verschijnt op 6 mei. Maar de multi-instrumentalist zal er niet meer bij zijn op tournees. ‘Ik heb eind vorig jaar, toen de opnamen rond waren, de groep verlaten’, liet hij zelf op Twitter weten.

Butler benadrukt dat er van ruzie geen sprake is. ‘Er was geen dwingende reden, maar ik ben de afgelopen twintig jaar veranderd en de band ook. Tijd voor iets nieuws. De leden van de band zijn nog steeds mijn vrienden en mijn familie.’

Oscarnominatie

Butler, die sinds 2015 drie soloplaten uitbracht, werkt op dit moment aan een vierde en plant deze zomer een paar optredens. Hij werkt ook aan de muziek voor een theaterstuk van David Adjmi. Eerder schreef hij met de violist Owen Pallet al de meeste muziek voor de film Her van Spike Jonze uit 2013; ze hielden daar een Oscarnominatie aan over. Die score kwam vorig jaar uit onder de naam Arcade Fire.

Arcade Fire bracht vorige vrijdag de eerste single van We uit, ‘The lightning I, II’. In de video is Will Butler niet te zien, net zo min als multi-instrumentalist Richard Reed Parry, die er bijna van het begin bij was. Arcade Fire heeft sinds zijn start in 2001 al een paar personeelswissels meegemaakt. Will Butler kwam in 2003 bij de band, nadat oorspronkelijke leden Brendan Reed en Dane Mills waren opgestapt, na een vlammende ruzie tijdens een optreden.